Music in our school is airing on WSAV, WSAV-CW3.2, and MYLC 3.3 this holiday season and the final part of 60th anniversary gift. The program will be available on demand after the 12/25/2016 1pm-2pm airing, so viewers will be able to watch it any time afterward.
WSAV News 3 Airing:
Dec. 25, 2016 – 6am-7am; 9am-10am; 1pm-2pm; 2:30a-3:30a
Jan.1, 2017 – 6am-7am
WSAV-CW3.2:
Dec. 25, 2017 – 12pm-1pm
MYLC:
December 25, 2016 – 7pm-8pm
“Music In Our Schools” – Participating Institutions
-
BEAUFORT HIGH SCHOOL
-
BEAUFORT MIDDLE SCHOOL
-
BUTLER ELEMENTARY SCHOOL
-
COOSA ELEMENTARY SCHOOL
-
DE RENNE MIDDLE SCHOOL
-
EAST BROAD K- 8
-
ESTHER F. GARRISON SCHOOL OF VISUAL AND PERFORMING ARTS
-
HESSE ELEMENTARY SCHOOL
-
HODGE ELEMENTARY SCHOOL
-
SOL C. JOHNSON HIGH SCHOOL
-
SAVANNAH ARTS ACADEMY
-
SAVANNAH CLASSICAL ACADEMY
-
SAVANNAH COUNTRY DAY SCHOOL
-
SAVANNAH HIGH SCHOOL
-
JOSEPH S. SHANKLIN ELEMENTARY SCHOOL
-
THUNDERBOLT ELEMENTARY SCHOOL